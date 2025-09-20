Chiude la Trattoria da Beppe | Walter e nonna Cate lasciano Le star dei social salutano i fan

Roccalbegna (Grosseto), 20 settembre 2025 – Hanno intrattenuto e divertito la Rete con le loro gag. Adesso Walter Giustarini e la nonna Caterina Corridori, 88 primavere, donna di grandissima energia e simpatia, hanno deciso di appendere le pentole al chiodo. Lo dicono loro stessi con un post su Instagram: la mitica Trattoria da Beppe, nella frazione di Vallerona a Roccalbegna chiude i battenti. Almeno con questa gestione, in attesa che qualcuno rilevi l’attività e porti in qualche modo avanti un’insegna storica. “Dopo quasi 50 anni di apertura, è giunto il momento per noi di intraprendere altri percorsi e mettere la nonna un po’ a riposare”: a parlare è lo stesso Giustarini, che sul social network ringrazia le migliaia di clienti che in tutti questi anni sono stati parte integrante della storia del locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiude la Trattoria da Beppe: Walter e nonna Cate lasciano. Le star dei social salutano i fan

In questa notizia si parla di: chiude - trattoria

La Trattoria da Luciana chiude i battenti… ma tranquilli, solo il lunedì! Il resto della settimana vi aspettiamo con i nostri piatti tipici: Aperti tutti i giorni a pranzo Venerdì e sabato anche a cena - facebook.com Vai su Facebook

Chiude la Trattoria da Beppe: Walter e nonna Cate lasciano. Le star dei social salutano i fan; Dalla cucina a tik tok: a 87 anni nonna Cate star con Paolo Ruffini; A 88 anni è una star sui social: dalla Maremma nonna Cate è la regina di Instagram.

Chiude la Trattoria da Beppe: Walter e nonna Cate lasciano. Le star dei social salutano i fan - Tra youtube, Tik Tok e Facebook, le gag di Caterina Corridori e del nipote sono sempre state molto s ... Secondo lanazione.it