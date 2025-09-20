Chiude il centro vaccinale di Sambuceto che ospita anche l' utenza francavillese | la protesta del Partito Democratico

Chiude il centro vaccinale di Sambuceto e gli utenti sono costretti a rivolgersi a quelli di Chieti e Ortona. Una situazione denunciata dal Partito Democratico di San Giovanni Teatino e di Francavilla al Mare, che esprimono preoccupazione riguardo ai disagi per l'utenza.“In un momento in cui la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it