Chiude il centro vaccinale di Sambuceto che ospita anche l' utenza francavillese | la protesta del Partito Democratico

Chietitoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiude il centro vaccinale di Sambuceto e gli utenti sono costretti a rivolgersi a quelli di Chieti e Ortona. Una situazione denunciata dal Partito Democratico di San Giovanni Teatino e di Francavilla al Mare, che esprimono preoccupazione riguardo ai disagi per l'utenza.“In un momento in cui la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chiude - centro

Legnano dà l’addio a un altro negozio storico del centro: dopo 66 anni chiude l’Ottica Gallo

Chiude la storica libreria Tullio Bissoni: centro di Sondrio sempre più vuoto

Pascucci addio: chiude lo storico bar dei frullati in centro a Roma

Chiude il centro vaccinale di Sambuceto che ospita anche l'utenza francavillese: la protesta del Partito Democratico.

Cerca Video su questo argomento: Chiude Centro Vaccinale Sambuceto