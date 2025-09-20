Chirurghi di Taormina ridanno volto e speranza a un 87enne
La rimozione di un tumore gigante dal volto di un uomo di 87 anni, eseguita nell’ospedale di Taormina, dimostra come l’audacia chirurgica e la sensibilità umana possano convivere in sala operatoria, trasformando la disperazione di un paziente in speranza tangibile. La sfida clinica Quando l’anziano signore si è presentato di fronte a Serenella Palmeri, responsabile . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
