Chimicazza | Vi racconto cosa fanno le molecole nella nostra vita

Chimicazza, divulgatore scientifico, dal 2022 ha aperto per gioco un account Instagram dove ha iniziato a condividere sui social i suoi esperimenti originali. In poco tempo è diventato tra gli autori più seguiti in rete grazie al suo tocco creativo e alla sua curiosità che non conosce confini. Da. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it