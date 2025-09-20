Chimicazza | Vi racconto cosa fanno le molecole nella nostra vita
Chimicazza, divulgatore scientifico, dal 2022 ha aperto per gioco un account Instagram dove ha iniziato a condividere sui social i suoi esperimenti originali. In poco tempo è diventato tra gli autori più seguiti in rete grazie al suo tocco creativo e alla sua curiosità che non conosce confini. Da. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: chimicazza - racconto
Scienza e curiosità a Librixia! Venerdì 3 ottobre, alle 10:30, l’Agrobresciano Arena ospita la Premiazione delle Borse di Studio Grifone sostenute e promosse da Rangoni & Affini. Testimonial speciale dell’evento Chimicazza, autore di “Molecole che fanno cose Vai su Facebook
Chimicazza: Vi racconto cosa fanno le molecole nella nostra vita; Elmec Solar celebra il ventesimo anniversario con Chimicazza; “Sole Nero – Il ciclo del carbonio” con Chimicazza al Campus Elmec di Brunello.