Chimicazza | Con i social racconto l’importanza delle molecole

Pordenonetoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chimicazza, divulgatore scientifico perugino specializzato in green chemistry, dal 2022 ha aperto per gioco un account Instagram dove ha iniziato a condividere sui social i suoi esperimenti originali. In poco tempo è diventato tra gli autori più seguiti in rete grazie al suo tocco creativo e alla. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chimicazza - social

Cerca Video su questo argomento: Chimicazza Social Racconto L8217importanza