Chimicazza | Con i social racconto l’importanza delle molecole
Chimicazza, divulgatore scientifico perugino specializzato in green chemistry, dal 2022 ha aperto per gioco un account Instagram dove ha iniziato a condividere sui social i suoi esperimenti originali. In poco tempo è diventato tra gli autori più seguiti in rete grazie al suo tocco creativo e alla. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: chimicazza - social
Carlo Cottarelli a Librixia martedì 30 settembre, alle 18, all’Agrobresciano Arena di Piazza Vittoria (BS) presenta: “Senza giri di parole” (Mondadori) con Emilio Del Bono. Un incontro per capire davvero le sfide economiche e sociali del nostro futuro. Ingres - facebook.com Vai su Facebook