Gentile Direttore Feltri, leggo che l'Italia, a differenza di altri Paesi europei, si è detta contraria all'introduzione di sanzioni contro Israele. Vorrei sapere cosa ne pensa. Non è una presa di posizione rischiosa? Pamela Quattrocchi Cara Pamela, rischioso, oggi, è ciò che è giusto. Viviamo in un'epoca in cui difendere l'ovvio è diventato rivoluzionario, e l'Italia, stavolta, Dio sia lodato, ha avuto il coraggio di schierarsi dalla parte giusta. Non dalla parte dei più deboli, non dalla parte dei più forti, ma dalla parte della verità. Israele è uno Stato aggredito. È stato colpito il 7 ottobre da un attacco terroristico sanguinario, non da un atto di resistenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi sta con l'Ucraina deve stare con Israele

