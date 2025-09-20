Chi sono le cince e perché questi uccelli si avvicinano alle nostre case

In Italia vivono diverse specie di paridi, ovvero le cince, come la cinciarella e la cinciallegra. Sono piccoli uccelli colorati, vivaci, intelligenti e molto adattabili, tra le specie più facili da osservare anche in parchi urbani e tra i giardini delle nostre case. 🔗 Leggi su Fanpage.it

