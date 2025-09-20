Chi sono i due emiliano romagnoli più ricchi d’Italia

Bologna, 20 settembre 2025 –  Sono due gli emiliano romagnoli entrati nella top ten dei Paperoni italiani stilata da Ener2Crod la piattaforma ed app numero uno in Italia per gli investimenti Esg: si tratta di Andrea Pignataro secondo solo, nella classifica, a Giovanni Ferrero e Piero Ferrar i che si piazza al sesto posto tra i più ricchi d’Italia. L’impero da 23,9 miliardi di dollari di Andrea Pignataro .   N   ato a Bologna 55 anni fa, passaporto britannico e residenza a St. Moritz, il creatore di Ion e proprietario di Prelios, con un patrimonio personale stimato di oltre 23,9 miliardi di dollari, dopo aver conseguito la laurea in Economia presso l’Università di Bologna, ha affinato le sue competenze in matematica presso l’Imperial College di Londra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

