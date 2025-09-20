Chi sono i 4 milanesi più ricchi d’Italia post-Armani | c’è solo una donna sul podio
Cresce la ricchezza dei super-paperoni italiani: nella top 10 nazionale cinque sono milanesi, da Armani agli eredi di grandi dinastie industriali che hanno costruito imperi globali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: sono - milanesi
Dall’Ara, stallo senza fine. A che punto sono i nuovi stadi: dalla Roma fino alle due milanesi. E all’estero cambiare è possibile
Zampini alza la voce: “Juventus massacrata dalla giustizia sportiva in modo durissimo, i tifosi sono stufi. Sulle milanesi…”
Mercato Juve, un nome in difesa si allontana da Torino: le due milanesi fanno sul serio e sono pronte a sborsare una cifra clamorosa
Le riprese milanesi sono previste dal 6 al 18 ottobre 2025, mentre il primo casting si terrà il 16 settembre nello showroom Riccardo Grassi Vai su Facebook
"Ci son cascato di nuovo" canta Achille Lauro e ci sono cascati di nuovo anche i ricercatori dell'Imperial College di Londra. Vi spiego brevemente perchè si tratta sicuramente di una fake news. Ve lo ricordate lo studio ,uscito i primi di luglio, che parlava di 500 - X Vai su X