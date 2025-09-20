Chi sono gli italiani più ricchi? Solo una donna nella classifica top 10 Imperi plurimiliardari

Roma, 20 settembre 2025 – Chi sono gli italiani più ricchi? Nella top dei HNWI ( acronimo inglese per High Net Worth Individual, ovvero individui con alto patrimonio netto), c’è una sola donna: Miuccia Prada. Secondo la classifica redatta da Ener2Crowd, la stilista occupa ‘solo’ l’ottavo posto con 6,85 miliardi di dollari. In testa – non è una sorpresa – troviamo Giovanni Ferrero (e famiglia), amministratore delegato dell’azienda dolciaria italiana più famosa all’estero. L’imprenditore, 60 anni, succeduto al timone della società nel 2011 alla morte del fratello, gestisce un patrimonio di 49,1 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chi sono gli italiani più ricchi? Solo una donna nella classifica top 10. Imperi plurimiliardari

