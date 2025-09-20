Centinaia di voli cancellati nei principali aeroporti europei: chi sono gli hacker che hanno violato i sistemi dei servizi di imbarco e check-in. L’attacco hacker che ha messo in ginocchio alcuni dei principali aeroporti europei nella giornata di sabato 20 settembre, potrebbe essere arrivato dell’Est Europa. – notizie.com I cybercriminali che sono riusciti a violare i sistemi del fornitore dei servizi per i sistemi di check-in e imbarco degli scali di Bruxelles, Berlino e Heathrow, causando la cancellazione e i ritardi per un totale di centinaia di voli in una sola giornata, avrebbero usato un malware già noto alle autorità. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Chi sono gli hacker che hanno messo in ginocchio gli aeroporti di Heathrow, Berlino e Bruxelles