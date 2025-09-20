Chi sono gli hacker che hanno messo in ginocchio gli aeroporti di Heathrow Berlino e Bruxelles
Centinaia di voli cancellati nei principali aeroporti europei: chi sono gli hacker che hanno violato i sistemi dei servizi di imbarco e check-in. L’attacco hacker che ha messo in ginocchio alcuni dei principali aeroporti europei nella giornata di sabato 20 settembre, potrebbe essere arrivato dell’Est Europa. – notizie.com I cybercriminali che sono riusciti a violare i sistemi del fornitore dei servizi per i sistemi di check-in e imbarco degli scali di Bruxelles, Berlino e Heathrow, causando la cancellazione e i ritardi per un totale di centinaia di voli in una sola giornata, avrebbero usato un malware già noto alle autorità. 🔗 Leggi su Notizie.com
Un attacco hacker ha mandato contemporaneamente in tilt alcuni grandi aeroporti europei come Londra Heathrow, Bruxelles e Berlino Brandeburgo. Decine sono i voli in ritardo e cancellati, e secondo gli addetti allo scalo della capitale belga "non è ancora c
"Dove ci sono hacker si deve combattere alla hacker" parafrasando il Napoleone citato da Schmitt in "Teoria del partigiano"
