Chi guiderà Turning Point USA dopo Kirk? I fedelissimi e il possibile erede

«Non ti conosco, ma devi fondare un’organizzazione per raggiungere i giovani con il tuo messaggio». Con queste parole nel 2011 William ‘Bill’ Thomas Montgomery spronò l’allora 18enne Charlie Kirk a lasciar perdere gli studi al College per dedicarsi a una missione più alta. Come racconta The Atlantic, lo aveva visto parlare pubblicamente solo una volta, davanti ad alcuni coetanei, ma tanto era bastato a Montgomery per scegliere il cavallo su cui puntare. Detto, fatto. Un mese dopo nascevano Turning Point USA e la stella di Kirk. Stella di cui i sovranisti nostrani si sono accorti solo lo scorso 10 settembre quando il 31enne è stato ucciso durante un evento alla Utah Valley University. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Chi guiderà Turning Point USA dopo Kirk? I fedelissimi e il possibile erede

In questa notizia si parla di: guider - turning

Cos'è, cosa fa e cosa sostiene Turning Point Usa, l'organizzazione di Charlie Kirk - L' organizzazione di destra conta 850 sedi in campus e univesità, promuove tour e podcast, una macchina comunicativa che mira alla generazione Z ... Segnala huffingtonpost.it

Come funzionava Turning Point Usa, la creatura di Charlie Kirk - Il reddito dichiarato nel 2024 da Turning Point Usa, l'organizzazione di Charlie Kirk, ammontava a quasi 85 milioni di dollari. startmag.it scrive