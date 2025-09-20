Chi era la mamma di Soleil Sorge Wendy Kay e com’è morta

La mamma di Soleil Sorge era Wendy Kay, una donna americana di 59 anni morta il 15 giugno 2025 dopo una lunga battaglia contro il cancro. Wendy Kay era conosciuta al pubblico per la sua partecipazione a programmi televisivi come Pechino Express e Verissimo insieme alla figlia Soleil, con la quale condivideva un legame molto profondo. Wendy Kay – mamma di Soleil Sorge – è morta dopo aver lottato per anni contro il calvario della malattia. La mamma di Soleil aveva raccontato dell’amara scoperta nel 2007 di un tumore al seno; battaglia vinta qualche anno più tardi per poi ripresentarsi nel 2012 con un nuovo ciclo clinico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi era la mamma di Soleil Sorge, Wendy Kay, e com’è morta

