Chi è Özge Özpirinççi Bahar della serie turca ‘La forza di una donna’ | carriera e marito collega

Özge Özpirinççi è nata in Turchia il primo aprile 1986 da mamma Guzide, insegnante di inglese e papà Emrah, editore. Ha un fratello di nome Emre che come lei ha scelto di recitare. L’attrice ha frequentato a Istanbul le scuole primarie e secondarie mentre, durante il liceo, ha studiato per un lungo periodo negli Stati Uniti grazie al programma AFS e, per questa ragione, parla molto fluentemente l’inglese. Nel 2008 si è laureata presso il dipartimento di scienze gestionali dell’ Università Sabanc?, situata nel comune di Tuzla a Istanbul. Ha iniziato la sua carriera come attrice nel 2010 e ha preso parte in Turchia a diversi film per il cinema e serie televisive. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

