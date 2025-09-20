Giulia Violati ha affiancato la madre Maria Grazia Cucinotta in un progetto cinematografico, contribuendo alla realizzazione di un film prodotto dalla madre sul tema del bullismo, Teen. Il film è nato dall’idea della figlia di Maria Grazia Cucinotta e da una sua difficile esperienza vissuta all’età di sei anni; tuttavia il cinema sembra non rientrare, per ora, nei suoi programmi. “Pur essendo partita da lei l’idea di Teen, nella vita Giulia punta a fare tutt’altro. E se vorrà andare all’estero io le farò le valigie”, ha raccontato Maria Grazia Cucinotta. “Non è facile avere una madre ingombrante come me, che viene riconosciuta e fermata ovunque. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la bellissima figlia di Maria Grazia Cucinotta, Giulia Violati