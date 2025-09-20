Chi è Gigi De Rienzo il compositore legato a Napoli e a Pino Daniele

Luigi De Rienzo, detto anche Gigi, nasce a Paternopoli, un piccolo paesino dell’Iripinia, il 13 Maggio 1955 ed è un musicista, bassista e anche arrangiatore e compositore italiano. Luigi De Rienzo è molto legato a Napoli e nello specifico al personaggio di Pino Daniele, suo grande amico e collaboratore. Gigi è stato tra i protagonisti del Neapolis Power ed ha avuto un grandissimo successo nel Sud Italia, ha uno stile innovativo ed ha cambiato il modo di vedere parte della musica in tutta Napoli e in generale nella Campania. Luigi De Rienzo ha due figli, Mario e Valentina, anch’egli molto legati a Napoli e alla musica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

