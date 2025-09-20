Chi è Gigi De Rienzo il compositore legato a Napoli e a Pino Daniele
Luigi De Rienzo, detto anche Gigi, nasce a Paternopoli, un piccolo paesino dell’Iripinia, il 13 Maggio 1955 ed è un musicista, bassista e anche arrangiatore e compositore italiano. Luigi De Rienzo è molto legato a Napoli e nello specifico al personaggio di Pino Daniele, suo grande amico e collaboratore. Gigi è stato tra i protagonisti del Neapolis Power ed ha avuto un grandissimo successo nel Sud Italia, ha uno stile innovativo ed ha cambiato il modo di vedere parte della musica in tutta Napoli e in generale nella Campania. Luigi De Rienzo ha due figli, Mario e Valentina, anch’egli molto legati a Napoli e alla musica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: gigi - rienzo
Evviva #ChestaSera #MonicaSarnelli interpreta una canzone davvero speciale, scritta da Nino D’Angelo ed Alfredo Venosa Su tutte le piattaforme digitali!… Ascolta da ora… ? Chesta Sera Original Remastered (Arranged by Gigi De Rienzo) Vai su Facebook
Pino è – Il viaggio del musicante | tutto quello che c’è da sapere.
Gigi De Rienzo, chi è il noto bassista / Il legame con Napoli e Pino Daniele, poi il lutto del fratello Fiore - Gigi De Rienzo, un noto artista nato in Irpinia ma legato notevolmente alla città di Napoli. Riporta ilsussidiario.net
Luigi (Gigi) De Rienzo, chi è fratello di Fiore De Rienzo/ Doloroso annuncio della morte: “Generoso e puro” - Luigi (Gigi) De Rienzo, chi è il fratello di Fiore De Rienzo: musicista e arrangiatore, il doloroso annuncio insieme alla sorella Giuseppina: "Generoso... Secondo ilsussidiario.net