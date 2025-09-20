Chi è Francesco Barberini | Vi racconto i pappagalli alieni

Roma, 20 settembre 2025 - Il parrocchetto dal collare, insomma il pappagallo verde - specie aliena invasiva - "si è diffuso in Italia con il parrocchetto monaco in tutte le grandi città come Bologna, Roma o Genova ma anche nelle campagne. E si è adattato benissimo". Parte da questa premessa Francesco Barberini, 18 anni, ornitologo e scrittore, nominato Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella a 10 anni per i suoi meriti, anche di divulgatore. Francesco Barberini: vi racconto i pappagalli alieni. "Il parrocchetto dal collare - spiega Barberini al telefono con Quotidiano.net - è originario di Africa, India e Indocina mentre il parrocchetto monaco arriva dal Sud America". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

