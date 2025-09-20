Angelica Schiatti, artisticamente nota semplicemente come Angelica, è una cantante monzese. Nel 2012 partecipa ad Area Sanremo senza ottenere l’accesso al Festival. Fonda i Santa Margaret con Stefano Verder, ex chitarrista de Le Vibrazioni. Nel 2019 Angelica inaugura la sua avventura solista con l’album “Quando finisce la festa”. A febbraio 2021, il nuovo album di inediti “Storie di un appuntamento”. Su Spotify tra le canzoni più ascoltate ci sono Milano Mediterranea e Acqua Ossigenata. Angelica Schiatti è finita sotto i riflettori per la sua vicenda personale, ha denunciato il suo ex compagno Morgan per stalking. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Angelica Schiatti, la cantautrice che ha denunciato Morgan per stalking: “Deve essere risarcita con almeno 100mila euro”