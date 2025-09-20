Chi è Angelica Schiatti la cantautrice che ha denunciato Morgan per stalking | Deve essere risarcita con almeno 100mila euro
Angelica Schiatti, artisticamente nota semplicemente come Angelica, è una cantante monzese. Nel 2012 partecipa ad Area Sanremo senza ottenere l’accesso al Festival. Fonda i Santa Margaret con Stefano Verder, ex chitarrista de Le Vibrazioni. Nel 2019 Angelica inaugura la sua avventura solista con l’album “Quando finisce la festa”. A febbraio 2021, il nuovo album di inediti “Storie di un appuntamento”. Su Spotify tra le canzoni più ascoltate ci sono Milano Mediterranea e Acqua Ossigenata. Angelica Schiatti è finita sotto i riflettori per la sua vicenda personale, ha denunciato il suo ex compagno Morgan per stalking. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Caso Morgan, stop alla giustizia riparativa: prosegue il processo per stalking alla ex Angelica Schiatti
Angelica Schiatti e la causa contro Morgan, udienza rinviata a settembre: «Lui vuole prendere tempo per sfinire i magistrati e me, nella speranza che possa mollare»
Morgan a processo per stalking, la legale di Angelica Schiatti: “La insulta ancora, chiederemo la misura cautelare”
Caso Morgan, l'offerta del cantautore ad Angelica Schiatti non basta: il processo prosegue La cantanta avrebbe avanzato una pretesa risarcitoria pari a 150mila euro. L'offerta di Castoldi, invece, accusato di stalking e diffamazione, è ferma a 15mila
Morgan, non bastano 15 mila euro alla ex: va avanti il processo per lo stalking ad Angelica Schiatti - Per i giudici un risarcimento congruo non può essere inferiore ai centomila euro per via della "importante qualità del danno arrecato" alla cantautrice
Morgan, Angelica Schiatti esce dalla giustizia riparativa: "Più tutela a imputato che a vittima" - "Ennesima delusione", per la cantautrice Angelica Schiatti, il percorso di giustizia riparativa intrapreso da Morgan nell'ambito del procedimento per stalking e diffamazione aggravati nei suoi