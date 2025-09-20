Chi è Amanda Bonini l’ultima compagna di Pino Daniele
Pino Daniele si è sposato due volte, la prima con Dorina Giangrande e la seconda con Fabiola Sciabbarrasi. Da queste unioni ha avuto i figli Alessandro, Cristina, Sara, Sofia e Francesco. L’ultima compagna della sua vita, però, è stata Amanda Bonini, che era con lui anche negli ultimi momenti. Conosciutisi nel 2013, hanno avuto due anni d’amore prima della drammatica fine della vita dell’artista napoletano. Chi è Amanda Bonini. Ben distante dal mondo dello spettacolo e della musica in particolare, Amanda Bonini è una maestra delle scuole elementari, la cui vita è stata sconvolta dall’arrivo di Pino Daniele. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: amanda - bonini
Amanda Bonini chi è compagna di Pino Daniele/ “Lei la pensa esattamente come me” - Pino Daniele si è poi innamorato di Amanda Bonini, affascinante bionda di Viterbo per la quale perse la testa tanto da lasciare la seconda famiglia: “È la seconda separazione? Segnala ilsussidiario.net
Amanda Bonini, chi è l’ultima compagna di Pino Daniele/ “Mi teneva la mano mentre moriva” - Ormai sono passati tanti anni da quel tragico momento in cui il cantante napoletano ... Secondo ilsussidiario.net