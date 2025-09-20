Chi è Amanda Bonini l’ultima compagna di Pino Daniele

Pino Daniele si è sposato due volte, la prima con Dorina Giangrande e la seconda con Fabiola Sciabbarrasi. Da queste unioni ha avuto i figli Alessandro, Cristina, Sara, Sofia e Francesco. L’ultima compagna della sua vita, però, è stata Amanda Bonini, che era con lui anche negli ultimi momenti. Conosciutisi nel 2013, hanno avuto due anni d’amore prima della drammatica fine della vita dell’artista napoletano. Chi è Amanda Bonini. Ben distante dal mondo dello spettacolo e della musica in particolare, Amanda Bonini è una maestra delle scuole elementari, la cui vita è stata sconvolta dall’arrivo di Pino Daniele. 🔗 Leggi su Dilei.it

