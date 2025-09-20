Chi è Alex Baudo il figlio riconosciuto dopo di Pippo Baudo | Ricordo papà che era come uno zio ancora non lo sapevo
Pippo Baudo ha avuto un figlio “ segreto ”, Alex Baudo, che è nato da un amore clandestino e che è stato riconosciuto solamente quando lui aveva 30 anni. “ Ricordo papà che era come uno zio, eravamo molto stretti ” – ha raccontato – “ Pensavo che mio padre fosse Tullio. Sono fortunato perché ho avuto due padri. Pippo era affettuosissimo, mi ha sempre voluto bene. Saperlo è stato un po’ uno shock, anch’io ero padre. Io non provo affatto rancore. Lo shock rimane però dopo un po’ fai mente locale e recuperi. Poi ci siamo conosciuti. Pippo è una persona pulita e onesta “. Negli anni tra i due è stato costruito un legame molto forte: “ Ci sentiamo spesso e ci vogliamo bene. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Alex Baudo a Verissimo per raccontare la sua verità: chi è il figlio di Pippo, età, carriera, vita privata - Alessandro (Alex) Baudo, figlio dello showman Pippo deceduto poco più di un mese fa, sarà ospite nella puntata di oggi, 20 settembre 2025, di Verissimo. Da msn.com
Alex Baudo, la vita privata del figlio di Pippo Baudo: due papà, la vita all’estero e chi è la madre - Scopriamo di più sul figlio ‘ritrovato’ del celebre conduttore scomparso il 16 agosto 2025: dal riconoscimento in tarda età al rapporto tra loro. Riporta libero.it