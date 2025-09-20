Chi è Alex Baudo il figlio riconosciuto dopo di Pippo Baudo | Ricordo papà che era come uno zio ancora non lo sapevo

Metropolitanmagazine.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pippo Baudo ha avuto un figlio “ segreto ”, Alex Baudo, che è nato da un amore clandestino e che è stato riconosciuto solamente quando lui aveva 30 anni. “ Ricordo papà che era come uno zio, eravamo molto stretti ” – ha raccontato – “ Pensavo che mio padre fosse Tullio. Sono fortunato perché ho avuto due padri. Pippo era affettuosissimo, mi ha sempre voluto bene. Saperlo è stato un po’ uno shock, anch’io ero padre. Io non provo affatto rancore. Lo shock rimane però dopo un po’ fai mente locale e recuperi. Poi ci siamo conosciuti. Pippo è una persona pulita e onesta “.  Negli anni tra i due è stato costruito un legame molto forte: “ Ci sentiamo spesso e ci vogliamo bene. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi 232 alex baudo il figlio riconosciuto dopo di pippo baudo ricordo pap224 che era come uno zio ancora non lo sapevo

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Alex Baudo, il figlio riconosciuto dopo di Pippo Baudo: “Ricordo papà che era come uno zio, ancora non lo sapevo”

In questa notizia si parla di: alex - baudo

Anticipazioni Verissimo del 20 settembre, il figlio Alex ricorda Pippo Baudo

Verissimo 20-21 settembre: interviste con Andrea Bocelli, Simona Ventura e Alex Baudo

Alex Baudo, il figlio di Pippo Baudo: età, mamma Mirella e carriera

Alessandro Baudo età moglie e figli lavoro e vita privata | chi è il figlio di Pippo Baudo; Mirella Adinolfi oggi è viva ? Età figli lavoro che fine ha fatto la prima compagna di Pippo Baudo; Dina Minna chi è la storica segretaria di Pippo Baudo che riceverà la stessa eredità dei figli | Katia Ricciarelli era gelosissima di lei.

232 alex baudo figlioAlex Baudo a Verissimo per raccontare la sua verità: chi &#232; il figlio di Pippo, età, carriera, vita privata - Alessandro (Alex) Baudo, figlio dello showman Pippo deceduto poco più di un mese fa, sarà ospite nella puntata di oggi, 20 settembre 2025, di Verissimo. Da msn.com

Alex Baudo, la vita privata del figlio di Pippo Baudo: due papà, la vita all’estero e chi &#232; la madre - Scopriamo di più sul figlio ‘ritrovato’ del celebre conduttore scomparso il 16 agosto 2025: dal riconoscimento in tarda età al rapporto tra loro. Riporta libero.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Alex Baudo Figlio