Chi è Alex Baudo il figlio riconosciuto dopo di Pippo Baudo | Ricordo papà che era come uno zio ancora non lo sapevo

Pippo Baudo ha avuto un figlio “ segreto ”, Alex Baudo, che è nato da un amore clandestino e che è stato riconosciuto solamente quando lui aveva 30 anni. “ Ricordo papà che era come uno zio, eravamo molto stretti ” – ha raccontato – “ Pensavo che mio padre fosse Tullio. Sono fortunato perché ho avuto due padri. Pippo era affettuosissimo, mi ha sempre voluto bene. Saperlo è stato un po’ uno shock, anch’io ero padre. Io non provo affatto rancore. Lo shock rimane però dopo un po’ fai mente locale e recuperi. Poi ci siamo conosciuti. Pippo è una persona pulita e onesta “. Negli anni tra i due è stato costruito un legame molto forte: “ Ci sentiamo spesso e ci vogliamo bene. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

