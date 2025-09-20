Chi affronta la 4×100 dell’Italia ai Mondiali? Avversarie in batteria n di corsia orario tv
Obiettivo finale difficile ma non impossibile per l’Italia in vista delle batterie della 4×100 uomini ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. La staffetta veloce maschile azzurra ha conquistato l’argento iridato nella passata edizione di Budapest 2023 ed è arrivata quarta alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma questa volta i presupposti non sembrano incoraggianti. Marcell Jacobs è uscito con le ossa rotte pochi giorni fa dalla gara individuale, venendo eliminato in semifinale con un modesto 10.15 e gettando delle ombre sul suo futuro agonistico, ma anche gli altri punti di riferimento del quartetto non stanno vivendo un periodo esaltante e per questo c’è ancora grande incertezza a proposito delle scelte di formazione che verranno effettuate dal Professor Filippo Di Mulo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: affronta - italia
Rugby, un’Italia ferita affronta l’armata sudafricana
Chi affronta l’Italia ai quarti della Nations League di volley femminile? Prossima avversaria, data, programma
LIVE Cobolli-Gasquet, Italia-Francia Hopman Cup 2025 in DIRETTA: l’azzurro affronta il ‘ritirato’ transalpino
Mentre l’Italia affronta sfide cruciali, dalla perdita di biodiversità alla crisi dell’agricoltura, il Senato è bloccato da un disegno di legge che non è né urgente né prioritario, ma pericoloso per ambiente, animali, cittadine e cittadini. Il DDL Caccia e gli emendament Vai su Facebook
Parte il bonus psicologo, mentre l'Italia affronta nuove cronache di disagio sociale. A Effetto giorno anche l'attesa della Global Sumud Flotilla per Gaza. https://tinyurl.com/yfwuece7 #Radio24 #Psicologo #SaluteMentale #Gaza #News - X Vai su X