Chi affronta la 4×100 dell’Italia ai Mondiali? Avversarie in batteria n di corsia orario tv

Obiettivo finale difficile ma non impossibile per l’Italia in vista delle batterie della 4×100 uomini ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. La staffetta veloce maschile azzurra ha conquistato l’argento iridato nella passata edizione di Budapest 2023 ed è arrivata quarta alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma questa volta i presupposti non sembrano incoraggianti. Marcell Jacobs è uscito con le ossa rotte pochi giorni fa dalla gara individuale, venendo eliminato in semifinale con un modesto 10.15 e gettando delle ombre sul suo futuro agonistico, ma anche gli altri punti di riferimento del quartetto non stanno vivendo un periodo esaltante e per questo c’è ancora grande incertezza a proposito delle scelte di formazione che verranno effettuate dal Professor Filippo Di Mulo. 🔗 Leggi su Oasport.it

