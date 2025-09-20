L’universo di Star Wars continua a sorprendere, ma questa volta non si tratta di un nuovo film o serie TV. Un team di scienziati ha scoperto una nuova specie di corallo e, ispirati dalla sua particolare morfologia, l’ha battezzata con un nome che farà sorridere i fan della saga: Iridogorgia chewbacca. Proprio come il celebre Wookiee, questo corallo presenta lunghi e folti filamenti che ricordano il pelo del personaggio. La scoperta è avvenuta grazie a Les Watling, un ecologo dell’Università delle Hawaii, mentre esaminava le ricerche dei suoi colleghi. Osservando le immagini del corallo, l’associazione con Chewbacca è stata immediata. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chewbacca esiste davvero? Ecco il corallo peloso che gli ha “rubato” il nome