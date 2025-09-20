Cheatham apparecchia Reggio senza affanni
UNA HOTELS REGGIO 99 KK PELISTER BITOLA 87 UNA HOTELS: Barford 19, Woldetensae 9, Caupain 10, Williams 7, Smith 5, Uglietti 3, Severini 5, Deme, Echenique 16, Vitali 3, Cheatham 22. N.e.: Mainini. All.: Priftis KK PELISTER: Bracy Davids 20, Wilson 18, Stojanovski 2, Stajic 11, Malesevic 15, Mitrevski 11, Price 10. N.e.: Najdovski, Sozovski, Markovski e Dimitrovski. All.: Daskalovski Arbitri: Ariadna Chueca (Spa), Michal Proc (Pol), Mihkel Manniste (Fin) Parziali: 31-23, 58-42, 74-62 Note: spettatori: 100, tiri da 3: Unahotels 1433, KK Pelister 1428; tiri liberi: Reggio Emilia 58, Bitola 1322. Rimbalzi: 45-27 di Gabriele Gallo Vittoria abbastanza agevole, come da pronostico, per la UNA Hotels nel primo match del Q-Round per accedere alla Bcl in corso di svolgimento a Samokov In Bulgaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
