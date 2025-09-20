Che succede qui? Lo schema dell' Eidenheim manda in tilt l' Amburgo

Gazzetta.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella vittoria per 2-1 dell'Amburgo sull'Eidenheim (gol di Vuskovic, Philippe e Kolle), spazio anche per uno schema degli ospiti direttamente da calcio d'inizio che sembra preso direttamente dal football americano (minuto 0:27 di questi highlights). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

