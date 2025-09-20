Che scarpe indossare a un matrimonio o a un evento elegante? I modelli chic e comodi da cerimonia e i trucchi per arrivare a fine serata

Quando si ha un matrimonio, una cerimonia, una festa o un’occasione importante, la prima domanda non è “cosa indossare?” ma: “che scarpe mettersi? ”. La scelta delle scarpe giuste, infatti, può fare la differenza tra il divertimento in pista e ore di sofferenza. Il vecchio adagio del soffrire per apparire più belle è stato definitivamente mandato in pensione: i tacchi alti non sono l’unica calzatura elegante possibile, ma una delle opzioni sul tavolo. Alti o bassi che siano, qualche consiglio per scegliere le scarpe giuste in base alle tendenze del momento e godersele a lungo, senza segni o vesciche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

