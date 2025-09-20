Charlie Kirk la veglia alla Utah Valley University | tantissimi i partecipanti
Una folla di persone ha partecipato alla veglia per Charlie Kirk che si è tenuta allo Utah Valley University. L'attivista, uomo di fiducia del presidente Donald Trump, è stato ucciso con un colpo di fucile durante un discorso tenuto nel campus lo scorso 10 settembre. Tra i partecipanti gli attuali studenti e gli ex membri della facoltà della UVU. Domenica mattina in Arizona (quando in Italia sarà il tardo pomeriggio) i funerali di Kirk. Dovrebbero partecipare il capo della Casa Bianca, Donald Trump, e molti membri repubblicani del Congresso.
