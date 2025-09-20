Charles Leclerc amaro dopo l’incidente | Errore tutto mio Domani? Voglio ripetere Ricciardo nel 2017

Oasport.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Charles Leclerc non cerca scuse al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Baku il pilota monegasco ha chiuso anzitempo la sua Q3 andando a muro in curva 15 e domani scatterà dalla decima casella della griglia di partenza. Laddove aveva conquistato le ultime cinque pole consecutive, oggi ha commesso un errore pesante. La pole position è andata a Max Verstappen con il tempo di 1:41.117 e 478 millesimi di margine su un eccellente Carlos Sainz, quindi seconda fila con Liam Lawson a 590 e Andrea Kimi Antonelli a sei decimi esatti. 🔗 Leggi su Oasport.it

