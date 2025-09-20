Champions League gli infiniti viaggi del Kairat Almaty

Sul campo forse non arriverà il passaggio alla fase a eliminazione, ma comunque vada il Kairat Almaty un record lo ha già stabilito. Quello di trasferta più lunga dell’attuale Champions League: ovviamente il discorso vale anche al contrario, ogni viaggio dei kazaki è infinito, per giocare nell’Europa che conta. Il 26 agosto il Kairat Almaty ha scritto la storia del calcio kazako sconfiggendo il Celtic ai tiri di rigore nel playoff decisivo per l’accesso alla nuova edizione della Champions League. La squadra della città di Almaty ha portato per la prima volta con la vittoria contro i biancoverdi la nuova formula della competizione della coppa dalle grandi orecchie in Kazakistan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Champions League, gli infiniti viaggi del Kairat Almaty

In questa notizia si parla di: champions - league

Equitazione, Lorenzo De Luca brilla con i Valkenswaard United nella Global Champions League del Principato di Monaco

I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030

Malmo-FC Copenaghen (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

#Roma in Women's Champions League: ecco tutte le avversarie. Super sfida al Tre Fontane contro il Barcellona - X Vai su X

UEFA Women's Champions League: tutte le squadre qualificate alla nuova fase a campionato a 18 squadre Vai su Facebook

I viaggi infiniti e la moda… sognando Milano: la favola del Kairat Almaty in Champions League; Dove vedere la Champion's League in TV e streaming: costi e offerte; Corse tagliate, viaggi odissea. Attese infinite e bus-pollaio. «Lasciati a piedi, un disastro».

Champions League, gli infiniti viaggi del Kairat Almaty - La squadra del Kazakistan è la più ‘lontana’ tra le qualificate: le italiane hanno evitato una trasferta da 9 ore di aereo, in novembre l’Inter aspetta gli avversari da 6. Da sport.quotidiano.net

I viaggi infiniti e la moda… sognando Milano: la favola del Kairat Almaty in Champions League - Dalle lunghe trasferte in Champions League alle passerelle della Fashion Week: inizia la favola del Kairat Almaty ... Riporta gianlucadimarzio.com