Cgia | il Fisco assorbe 156 giorni lavorativi all’anno a causa anche dei 2,5 milioni di evasori

Gbt-magazine.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fisco – Per rispettare le decine di scadenze previste dal calendario fiscale, le persone fisiche e quelle giuridiche hanno teoricamente lavorato per lo Stato dal 1 gennaio fino all’inizio del mese di giugno. Anche a causa dei  2,5 milioni evasori, quest’anno i  contribuenti hanno impiegato 156 giorni  per onorare tutte le richieste avanzate dal  fisco. In altre parole, per rispettare le decine di scadenze previste dal calendario fiscale, le persone fisiche e quelle giuridiche hanno teoricamente lavorato per lo Stato dal 1 gennaio fino all’inizio del mese di giugno. Versamenti che, rileva la Cgia, come riporta TGcom24, sono necessari per retribuire i dipendenti pubblici, la sanità, la scuola i trasporti, le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

