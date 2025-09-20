Cetraro encomio ai sanitari | Luca De Lio ringrazia il 118 i medici cubani e la dottoressa Ania Pinto

Un pubblico ringraziamento ai sanitari del 118, ai medici cubani in servizio in Calabria e alla dottoressa Ania Pinto con il suo staff del reparto di Ginecologia dell’ospedale di Cetraro. A rivolgerlo è stato Luca De Lio, dirigente di una rilevante organizzazione nazionale, che ha voluto sottolineare l’impegno e la professionalità del personale sanitario. “Il vostro operato rappresenta un esempio di eccellenza e di autentico spirito di servizio – ha dichiarato De Lio –. L’impegno quotidiano che mettete nel vostro lavoro, affrontando situazioni complesse, costituisce un valore prezioso non solo per i pazienti e le loro famiglie, ma per l’intera comunità”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

