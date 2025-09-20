Cetraro encomio ai sanitari | Luca De Lio ringrazia il 118 i medici cubani e la dottoressa Ania Pinto
Un pubblico ringraziamento ai sanitari del 118, ai medici cubani in servizio in Calabria e alla dottoressa Ania Pinto con il suo staff del reparto di Ginecologia dell’ospedale di Cetraro. A rivolgerlo è stato Luca De Lio, dirigente di una rilevante organizzazione nazionale, che ha voluto sottolineare l’impegno e la professionalità del personale sanitario. “Il vostro operato rappresenta un esempio di eccellenza e di autentico spirito di servizio – ha dichiarato De Lio –. L’impegno quotidiano che mettete nel vostro lavoro, affrontando situazioni complesse, costituisce un valore prezioso non solo per i pazienti e le loro famiglie, ma per l’intera comunità”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: cetraro - encomio
Neonato morto a Cetraro, 6 indagati per omicidio colposo - Sei persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Paola in merito al decesso di un neonato all'ospedale di Cetraro. Segnala ansa.it
Neonato morto a Cetraro, indagato il ginecologo e altri 5 sanitari dopo sequestro cartella clinica - Sono sei le persone indagate in seguito alla morte di un neonato nell’ospedale di Cetraro. fanpage.it scrive