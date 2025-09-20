Cesena | il video dei tifosi in trasferta via mare
Sono 150 i tifosi partiti all'alba da Cesenatico con destinazione Venezia, raggiunta dopo 12 ore di navigazione: tutto per assistere alla partita (vittoriosa) dei bianconeri. Video Giacomo Mascellani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cesena - tifosi
I tifosi sempre al fianco del Cesena. Pomeriggio di festa ad Acquapartita
Cesena - Pisa: al via la prevendita dei biglietti per i tifosi nerazzurri
L’incredibile viaggio via mare dei tifosi del Cesena verso Venezia: 12 ore di navigazione tra maraffone e cori / Video
Venezia-Cesena, la partenza dei tifosi bianconeri in motonave VIDEO Vai su Facebook
#cremona Castagnetti al Cesena: l'abbraccio dei tifosi alla bandiera grigiorossa - Cremona - X Vai su X
L’incredibile viaggio via mare dei tifosi del Cesena verso Venezia: 12 ore di navigazione tra maraffone e cori / Video; In motonave verso Venezia: l'incredibile trasferta del Cesena; Venezia-Cesena: in trasferta solo i tifosi bianconeri tesserati.
Venezia-Cesena: l’originale partenza tifosi bianconeri IL VIDEO - È partita l’avventura dei tifosi del Cesena Calcio, protagonisti del gruppo “Insieme per il Cesena”, in viaggio sulla motonave Super Tayfun diretta a Venezia. Come scrive livingcesenatico.it
Venezia-Cesena: grande successo per la trasferta in motonave: pochissimi posti disponibili - Archiviato con il sorriso il lungo viaggio di sabato a Genova e dopo aver usufruito di una domenica di meritato riposo, ... Si legge su corriereromagna.it