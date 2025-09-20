Cesare cremona chi è la nuova fiamma dopo amici

Jumptheshark.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le vacanze rappresentano spesso un momento di relax e distensione, ma per alcune coppie assumono anche il significato di una conferma d’amore. Tra queste, si distingue la relazione tra Cesare Cremonini e Caterina Licini, che questa estate hanno condiviso momenti di intimità e complicità tra le acque delle Isole Eolie. La loro presenza in viaggio è stata immortalata da scatti esclusivi pubblicati dal settimanale Chi, mostrando una coppia affiatata e serena, immersa in un contesto di relax e divertimento. l’itinerario estivo di cesare cremoini e caterina licini. momenti di spensieratezza tra mare e amicizia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

cesare cremona chi 232 la nuova fiamma dopo amici

© Jumptheshark.it - Cesare cremona, chi è la nuova fiamma dopo amici

In questa notizia si parla di: cesare - cremona

Cesare Cremonini, la nuova fidanzata &#232; Caterina Licini? Paparazzato a Cortina con l'ex di Amici - I fotografi del settimanale Chi hanno paparazzato a Cortina d'Ampezzo Cesare Cremonini: a quanto pare era in dolce compagnia. Si legge su gazzetta.it

Cesare Cremonini ha una nuova fidanzata: lei &#232; un’ex di Amici - Dopo la fine della relazione con la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti e le voci (mai confermate) di un ritorno di fiamma con l’ex fidanzata Martina ... Secondo dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Cesare Cremona 232 Nuova