Cervia ecco Ironman 2025 | la corsa verso il mare degli uomini di ferro

Cervia, 20 settembre 2025 – Gli organizzatori dell’ Ironman Italy Emilia-Romagna lo confermano: la tappa di Cervia è la più partecipata al mondo, ma soprattutto vanta uno spettacolo unico, reso magico da un’alba che non delude mai. Anche quest’anno, migliaia di persone si sono date appuntamento sulla spiaggia per assistere alla spettacolare corsa verso il mare che, puntuale alle 7.30, ha dato il via ufficiale agli oltre 3.000 atleti impegnati nella leggendaria “lunga distanza”. Strade chiuse Ironman 2025 a Cervia: come cambia la viabilità La giornata è iniziata sulle note dell’ Inno di Mameli, alla presenza delle autorità civili, militari e del sindaco di Cervia, Mattia Missiroli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cervia, ecco Ironman 2025: la corsa verso il mare degli uomini di ferro

In questa notizia si parla di: cervia - ironman

Attesi oltre 6mila atleti: a Cervia sale la 'febbre' per l'Ironman 2025

Cervia torna capitale del triathlon con l'Ironman: il programma dell'edizione 2025

Ironman Cervia 2025: il programma del weekend dal 18 al 21 settembre

IL MATERANO ANTONIO AMBROSECCHIA ALL’IRONMAN DI CERVIA - X Vai su X

Personal Running Coach. . Ironman Cervia Dopo due anni di attesa ci siamo, probabilmente aspetto questa giornata da settembre 2023, da quando due anni fa ero sulla strada a tifare e a correre dietro a tutti gli allievi. Sono cambiate tante cose in questi due Vai su Facebook

Ironman Italy a Cervia, le modifiche alla viabilità da Ravenna a Cesena; Arriva l'Ironman, attesi 6mila atleti: tutte le modifiche alla viabilità; IRONMAN Italy Emilia Romagna Dal 18 al 21 settembre Cervia ritorna capitale del triathlon.

Ironman 2025: le strade chiuse a Ravenna e Cervia - Per consentire la realizzazione dell’Ironman 2025, in programma nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 settembre, sono state previste modifiche ... Secondo corriereromagna.it

IRONMAN a Cervia: nel weekend in arrivo oltre 6mila atleti da 80 paesi - Accanto all’impatto turistico e sociale, IRONMAN Italy Emilia- Come scrive ravenna24ore.it