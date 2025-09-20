Certaldo | maltratta e minaccia la madre 30enne arrestato

I carabinieri hanno arrestato a Certaldo un 30enne della Bulgaria accusato di maltrattamenti alla madre. L'uomo è stato poi allontanato dalla casa familiare all'esito dell'udienza di convalida L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Certaldo: maltratta e minaccia la madre, 30enne arrestato

In questa notizia si parla di: certaldo - maltratta

Ma cosa pensa veramente @nicholasbigini quando prende un ordine?! È il momento di scoprirlo! Si scherzaaa, nessun cliente è mai stato bullizzato o maltrattato per la scelta di una bruschetta (forseee)! #BruschetteriaBruschini #Bruschetta #Bruschette # Vai su Facebook

Minaccia e maltratta la madre, le violenze riprese in un video. 30enne arrestato dai carabinieri; Certaldo: maltratta e minaccia la madre, 30enne arrestato; Minaccia e maltratta la madre le violenze riprese in un video 30enne arrestato dai carabinieri.

Minaccia e maltratta la madre, le violenze riprese in un video. 30enne arrestato dai carabinieri - La donna aveva già denunciato il figlio, ma quest’ultimo, dopo un ricovero in ospedale, è tornato a scagliarsi violentemente contro di lei ... Come scrive msn.com

Minaccia e aggredisce la madre, arrestato un giovane - La sera di mercoledì 17 settembre 2025 i Carabinieri di Certaldo hanno proceduto all’arresto di un cittadino bulgaro di 20 anni, per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre. Riporta 055firenze.it