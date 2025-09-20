Tempo di lettura: 2 minuti Cerreto Sannita si prepara ad accogliere, domenica 28 settembre 2025, la “Walk for the Cure” di Komen Italia, evento dedicato alla prevenzione, alla salute e alla solidarietà nella lotta ai tumori del seno. La giornata prevede un ricco programma tra visite senologiche gratuite, momenti culturali e musicali, e la tradizionale passeggiata, rivisitata per l’occasione in una fiaccolata rosa, simbolo di speranza e partecipazione collettiva. L’iniziativa è resa possibile grazie alla sinergia tra Komen Italia e una vasta rete di associazioni locali, con il supporto dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cerreto Sannita si colora di rosa con la fiaccolata a sostegno di Komen Italia