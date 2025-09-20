Cerreto d' Esi carabiniere in servizio colto da malore muore alla festa dell' uva
Cerreto d’Esi (Ancona), 20 settembre 2025 – E’ in servizio alla festa dell’uva di Cerreto d’Esi con i suoi colleghi quando accusa un malore e si accascia a terra. Inutile ogni tentativo di soccorso per lui, 46 enne, carabiniere originario della Puglia ma residente a Pesaro dove lavorava per l’unità cinofila. I colleghi prima e il 118 poi hanno subito provato a rianimare il carabiniere, tentativi durati a lungo ma il suo cuore non ne ha proprio voluto sapere di ripartire. Sotto choc i tanti presenti alla partecipata festa dell’uva che richiama ogni anni persone anche da fuori Comune. Constatato il decesso dell’uomo la festa è stata subito stoppata e le persone sono ritornate a casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cerreto - carabiniere
Dramma alla Sagra dell'Uva, carabiniere stroncato da un malore a Cerreto d'Esi: era papà di una bimba
Cerreto Guidi, la contrada di Porta al Palagio vince il Palio dei Ragazzi Vai su Facebook
Cerreto d’Esi – Carabiniere muore improvvisamente durante la Festa; Dramma alla Sagra dell'Uva, carabiniere stroncato da un malore a Cerreto d'Esi: era papà di una bimba; Colto da malore si accascia a terra: tragedia alla Sagra dell'Uva, morto 46enne carabiniere.
Cerreto d'Esi, carabiniere in servizio colto da malore muore alla festa dell'uva - La tragedia ieri sera: il 46enne è stato prontamente soccorso da colleghi e sanitari ma per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo msn.com
Dramma alla Sagra dell'Uva, carabiniere stroncato da un malore a Cerreto d'Esi: era papà di una bimba - Dramma ieri sera a Cerreto d’Esi: un carabiniere di 46 anni è stato stroncato da un malore improvviso durante la Sagra dell’Uva, tradizionale evento ... Come scrive corriereadriatico.it