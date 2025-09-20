Cerimonia di scoprimento del totem dedicato al 51° BTG Bersaglieri AUC 1943 a Sant’Agata dei Goti

Tempo di lettura: 3 minuti Martedì 23 settembre 2025, alle ore 11:30, in via Caudina a Sant’Agata de’ Goti (BN) – presso la rotonda del nuovo parcheggio – l’ Associazione Turistica Pro Sant’Agata Pro Loco APS inaugura il totem commemorativo dedicato al 51° Battaglione Bersaglieri A.U.C., che nel 1943 sostò in città prima di combattere sulla Linea Gustav a Mignano Monte Lungo. Gli onori militari saranno curati dall’ 8° Reggimento Bersaglieri di Caserta, con Fanfara, schieramenti in armi e rappresentanza militare. In mattinata la Fanfara sfilerà lungo Corso Vittorio Emanuele e nel centro storico, per poi convergere sul luogo della cerimonia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

