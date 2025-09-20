Cerimonia di scoprimento del totem dedicato al 51° BTG Bersaglieri AUC 1943 a Sant’Agata dei Goti

Tempo di lettura: 3 minuti Martedì 23 settembre 2025, alle  ore 11:30, in  via Caudina  a  SantAgata de’ Goti (BN)  – presso la rotonda del  nuovo parcheggio  – l’ Associazione Turistica Pro Sant’Agata Pro Loco APS  inaugura il  totem commemorativo  dedicato al  51° Battaglione Bersaglieri A.U.C., che nel  1943  sostò in città prima di combattere sulla  Linea Gustav  a  Mignano Monte Lungo. Gli  onori militari  saranno curati dall’ 8° Reggimento Bersaglieri di Caserta, con  Fanfara,  schieramenti in armi  e  rappresentanza militare. In mattinata la  Fanfara  sfilerà lungo  Corso Vittorio Emanuele  e nel  centro storico, per poi convergere sul luogo della cerimonia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

