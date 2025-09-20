Cerimonia di consegna delle medaglie alla memoria in Prefettura

Questa mattina, 20 settembre, nel salone di rappresentanza del Palazzo del Governo di Catania si è svolta la cerimonia organizzata dalla Prefettura, in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale, in occasione della “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

