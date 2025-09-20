Cercatore di funghi colpito da un malore nei boschi | soccorso e condotto al Ruggi

Tensione, stamattina, per un cercatore di funghi originario di Battipaglia. L'uomo, infatti, mentre si trovava nei boschi tra Laurino e Campora, ha accusato un malore. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che lo hanno condotto in eliambulanza al “Ruggi” di Salerno, per le cure del caso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it