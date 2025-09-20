Cercatore di funghi colpito da un malore nei boschi | soccorso e condotto al Ruggi

Salernotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensione, stamattina, per un cercatore di funghi originario di Battipaglia. L'uomo, infatti, mentre si trovava nei boschi tra Laurino e Campora, ha accusato un malore. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che lo hanno condotto in eliambulanza al “Ruggi” di Salerno, per le cure del caso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cercatore - funghi

Chi era Sergio Radaelli, il cercatore di funghi trovato senza vita nei boschi della Valsassina

Cercatore di funghi non rientra a casa: ricerche a Pedesina. L’auto trovata ai margini del bosco

Tragedia tra Pedesina e Rasura: muore il cercatore di funghi Gianni Alberti

Cercatore di funghi colpito da un malore, nei boschi: soccorso e condotto al Ruggi; Ancora una morte tra i cercatori di funghi. Vittima, un 84enne a Usseglio; Cercatore di funghi colpito da un malore nel bosco: soccorso dai Vigili del Fuoco e dal 118.

TRAUSELLA - Colto da malore mentre cerca funghi nel bosco: salvato dal soccorso alpino - Dall'inizio di settembre i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno già recuperato 23 cercatori di funghi dispersi o infortunati, di cui due deceduti, nel territorio montano regiona ... Secondo quotidianocanavese.it

cercatore funghi colpito maloreAncora una morte tra i cercatori di funghi. Vittima, un 84enne a Usseglio - L'uomo è scivolato per un centinaio di metri, non si esclude un malore. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Cercatore Funghi Colpito Malore