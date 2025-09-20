Cerca di uccidere la vicina | la figlia di 14 anni la salva colpendolo con una bottigliata

Prima ha fatto calare il buio. Ha staccato il contatore e letteralmente spento l'appartamento. Poi ha colpito la porta, fino a che non è riuscito a entrare. È iniziato così, venerdì sera, quell'incubo. Una donna di 44 anni, cittadina domenicana, è stata aggredita nella sua abitazione da un vicino. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

