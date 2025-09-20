Centro commerciale AppiAnticA | dal 20 settembre tornano gli spettacoli per bambini

Brindisireport.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'estate è finita, ma la voglia di divertirsi no! Il Centro Commerciale AppiAnticA di Mesagne è felice di invitare bambini e famiglie a un nuovo ciclo di spettacoli, in programma nei prossimi due weekend. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno di sabato e domenica, e ognuno sarà un Superfantastico. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: centro - commerciale

