di Giovanni Poggi Benedetto, la storia continua. Per la sesta stagione consecutiva l’avventura di Cento proseguirà in Serie A2, laddove da tempo ha già piantato la sua bandierina, diventando un punto fisso nella geografia del basket italiano. Anche per quest’anno l’obiettivo sarà la salvezza, prima la si raggiunge e poi si vedrà, ma le carte in regola per evitare un arrivo trafelato al traguardo e gustarsi panorami più sereni e suggestivi in volata, magari sognando un posto nei play-in, ci sono tutte. A partire dall’allenatore, il confermatissimo Emanuele Di Paolantonio, alla seconda stagione di fila all’ombra del Guercino a capeggiare un gruppo in missione, allestito con esperienza ed astuzia a sei mani assieme al presidente Fava e al gm Nicolai, anche lui inserito il maggio scorso nella lista delle certezze su cui ripartire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cento vuole volare in alto. Con la coppia Davis-Devoe