cento sfida in casa libertas sella avversario tosto e noi siamo indietro

Sport.quotidiano.net | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia della sfida con Livorno, coach Di Paolantonio e Matteo Montano hanno parlato dell’esordio in campionato dei biancorossi. L’allenatore della Sella si è espresso sull’impiego di Fall e Devoe, che è stato l’argomento che ha tenuto banco durante la settimana e quanto sia stato complicato affrontare gran parte della preparazione senza due giocatori così importanti in vista della partita di domani: "Fall e Devoe sono rientrati in gruppo con degli allenamenti parziali, il loro utilizzo sarà ovviamente limitato domenica, sperando che ci arrivino bene. Aka ha perso praticamente tutta la preparazione e Gabe ha perso quasi 3 settimane, quindi sono in piena fase di riatletizzazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

