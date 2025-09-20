Celebrata a Palazzo delle Laudi la prima edizione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale
Arezzo, 20 settembre 2025 – La sala consiliare di Palazzo delle Laudi è stata teatro della “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale”. L'iniziativa, istituita dalla legge del 13 gennaio 2025 al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento a causa del loro rifiuto di collaborare con i nazionalsocialisti e la Repubblica di Salò, è stata molto partecipata e ricca di contenuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
