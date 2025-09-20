Cedolino pensioni di ottobre spunta il rimborso | come vederlo

Il cedolino della pensione è il documento mensile con cui l’INPS comunica a pensionati ed ex Inpdap l’importo effettivamente accreditato, comprensivo di trattenute fiscali, eventuali conguagli e rivalutazioni. Si tratta di uno strumento fondamentale per verificare la correttezza delle somme percepite e monitorare eventuali variazioni, soprattutto in un anno come il 2025 caratterizzato da aggiornamenti su rivalutazioni, rimborsi e novità normative. Per il mese di ottobre 2025, il cedolino è disponibile online dal 1920 settembre nell’area riservata del portale Inps e tramite l’app ufficiale. Come consultare il cedolino. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

