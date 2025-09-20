Cecchetin | L' aggressione a Turetta è un gesto violento da condannare

È stato ospite al Festival di Open, a Parma, Gino Cecchettin, padre di Giulia, uccisa l'11 novembre 2023 dal fidanzato Filippo Turetta. "Credo nella giustizia riparativa ma è un processo che richiede tempo. E avere una richiesta dai legali di Turetta, a un mese dall'appello, mi ha suonato male. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: cecchetin - aggressione

Gino Cecchettin: «Turetta? Sto ancora aspettando le scuse. Ad un mese dall'appello è troppo tardi per la giustizia riparativa» L’aggressione in carcere a Verona e poi la volontà di intraprendere un percorso di giustizia riparativa. Filippo Turetta, condannato i Vai su Facebook

Aggressione in carcere per Filippo Turetta: colpito da un altro detenuto. Gino Cecchettin: "La violenza non è la risposta" - X Vai su X

Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona per Gino Cecchettin violenza non è risposta non sono felice; Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona | Gino Cecchettin | La violenza non è la giusta risposta; Filippo Turetta shock è successo in carcere! Cosa gli hanno fatto.

Gino Cecchettin: «Turetta? Mai arrivate le sue scuse né una richiesta di perdono, credo nella giustizia riparativa ma è tardi» - Ci credo nella giustizia riparativa, ma nel mio caso specifico penso che il percorso debba ancora iniziare ... Segnala ilmessaggero.it

Cecchettin: papà Giulia, 'non sono felice per aggressione a Turetta, violenza non è risposta' - "Non penso che la violenza sia la risposta". Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it