Cecchetin | L' aggressione a Turetta è un gesto violento da condannare

Parmatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato ospite al Festival di Open, a Parma, Gino Cecchettin, padre di Giulia, uccisa l'11 novembre 2023 dal fidanzato Filippo Turetta. "Credo nella giustizia riparativa ma è un processo che richiede tempo. E avere una richiesta dai legali di Turetta, a un mese dall'appello, mi ha suonato male. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cecchetin - aggressione

Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona per Gino Cecchettin violenza non è risposta non sono felice; Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona | Gino Cecchettin | La violenza non è la giusta risposta; Filippo Turetta shock è successo in carcere! Cosa gli hanno fatto.

cecchetin aggressione turetta 232Gino Cecchettin: «Turetta? Mai arrivate le sue scuse né una richiesta di perdono, credo nella giustizia riparativa ma &#232; tardi» - Ci credo nella giustizia riparativa, ma nel mio caso specifico penso che il percorso debba ancora iniziare ... Segnala ilmessaggero.it

cecchetin aggressione turetta 232Cecchettin: papà Giulia, 'non sono felice per aggressione a Turetta, violenza non &#232; risposta' - "Non penso che la violenza sia la risposta". Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Cecchetin Aggressione Turetta 232