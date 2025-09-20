C’è una poltrona per tre Odgaard cerca il riscatto

Serve un salto di qualità, al Bologna. Dopo il ko senza conclusioni tentate in casa del Milan, mister Italiano ha battuto forte in settimana sui tasti dell’identità, dell’aggressività, velocità, trasmissione della palla. Tutte cose che nell’ultima stagione hanno fatto la differenza. Come pure, la differenza l’hanno fatta i trequartisti. In primis Odgaard, con una stagione da 6 reti e 5 assist: è attorno a lui che Italiano ha forgiato il suo Bologna e il 4-2-3-1 con cui ha svoltato l’annata. Ma pure Fabbian, mai davvero titolare inamovibile, ma capace di mettere insieme 4 reti, tra campionato e Coppa Italia, una sola in meno della precedente stagione, quella dell’esordio in serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

