C' è una maxi rissa | lanciate bottiglie di vetro auto danneggiate Panico davanti al locale

Romatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"C'è una maxi rissa in strada". Il panico è stato scatenato in via dei Conciatori, alle 23:50 di venerdì 19 settembre. Un pandemonio divampato davanti al locale Hulala club. Sono volate bottiglie di vetro e alcune auto in sosta sono state danneggiate.Lanciate bottiglie, auto danneggiateAll'arrivo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rissa - lanciate

Salento, maxi rissa davanti alla discoteca: 21enne lasciato per terra ferito. Bottiglie lanciate nelle aiuole e coltelli

Rissa tra due gruppi ultras della Turris: lanciate sedie, sgabelli e tavolini in strada

Roma, bottiglie lanciate e caos in strada a Trastevere: 3 giovani arrestati dopo una rissa in piazza Trilussa

Renna e la maxi rissa in centro: "Pronto a incontrare i commercianti. Ma Macerata resta una città sicura" - "Capisco lo sfogo e la preoccupazione dei commercianti, ma voglio rassicurarli sulla sicurezza di Macerata. Da ilrestodelcarlino.it

Bari, maxi-rissa in centro: coinvolti 50 stranieri. È nato tutto da uno smartphone rubato ma c'&#232; l'ombra dello spaccio. Video - Una maxi rissa è scoppiata nella tarda ora di ieri sera, in piazza Aldo Moro, davanti alla stazione ferroviaria a Bari. Scrive quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: C 232 Maxi Rissa