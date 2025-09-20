C' è una maxi rissa | lanciate bottiglie di vetro auto danneggiate Panico davanti al locale
"C'è una maxi rissa in strada". Il panico è stato scatenato in via dei Conciatori, alle 23:50 di venerdì 19 settembre. Un pandemonio divampato davanti al locale Hulala club. Sono volate bottiglie di vetro e alcune auto in sosta sono state danneggiate.Lanciate bottiglie, auto danneggiateAll'arrivo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: rissa - lanciate
Salento, maxi rissa davanti alla discoteca: 21enne lasciato per terra ferito. Bottiglie lanciate nelle aiuole e coltelli
Rissa tra due gruppi ultras della Turris: lanciate sedie, sgabelli e tavolini in strada
Roma, bottiglie lanciate e caos in strada a Trastevere: 3 giovani arrestati dopo una rissa in piazza Trilussa
Rissa choc in pieno centro a Pordenone: “Sedie dei bar lanciate e feriti sanguinanti per strada” -> https://www.nordest24.it/pordenone-rissa-giovani-feriti-bronx Vai su Facebook
Identificati e denunciati dai carabinieri 14 giovani, ritenuti responsabili di rissa aggravata, avvenuta la notte del 16 agosto, a Capoliveri (Livorno), all'Isola d'Elba, nel corso del quale sono state anche lanciate sedie, bottiglie e bicchieri. - X Vai su X
Renna e la maxi rissa in centro: "Pronto a incontrare i commercianti. Ma Macerata resta una città sicura" - "Capisco lo sfogo e la preoccupazione dei commercianti, ma voglio rassicurarli sulla sicurezza di Macerata. Da ilrestodelcarlino.it
Bari, maxi-rissa in centro: coinvolti 50 stranieri. È nato tutto da uno smartphone rubato ma c'è l'ombra dello spaccio. Video - Una maxi rissa è scoppiata nella tarda ora di ieri sera, in piazza Aldo Moro, davanti alla stazione ferroviaria a Bari. Scrive quotidianodipuglia.it