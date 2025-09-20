C’è posta per te a San Pellegrino triplicate le consegne | è record per i 28 portalettere

Bergamonews.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il periodo estivo i volumi di pacchi al Centro di distribuzione di San Pellegrino Terme sono triplicati grazie alla crescita degli acquisti online e al crescente sviluppo dell’e-commerce. Collegato ai punti di distribuzione di Zogno, Val Brembilla e Olmo al Brembo, San Pellegrino è il centro che ha fatto registrare l’incremento di volumi più alto dell’intera provincia nei mesi di luglio e agosto toccando picchi di 1.500 consegne al giorno rispetto alla media di 600 pezzi. “Il grande spirito di squadra è il vero punto di forza dei portalettere di questo centro – commenta Stefania Siciliano direttrice del Centro di recapito di San Pellegrino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

c8217232 posta per te a san pellegrino triplicate le consegne 232 record per i 28 portalettere

© Bergamonews.it - C’è posta per te, a San Pellegrino triplicate le consegne: è record per i 28 portalettere

In questa notizia si parla di: posta - pellegrino

Riapre la funicolare di San Pellegrino: in vetta per rilanciare il turismo fotogallery video - Un collegamento tra la cittadina e la località Vetta, dove si trovano le Grotte del Sogno e il parco, una zona ... Si legge su bergamonews.it

San Pellegrino, riaperta la storica funicolare con diverse novità - La Funicolare di San Pellegrino Terme, inaugurata il 15 luglio 2022, ha riaperto venerdì (5 maggio) per l’estate 2023. Lo riporta bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: C8217232 Posta San Pellegrino