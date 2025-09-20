C’è posta per te a San Pellegrino triplicate le consegne | è record per i 28 portalettere

Durante il periodo estivo i volumi di pacchi al Centro di distribuzione di San Pellegrino Terme sono triplicati grazie alla crescita degli acquisti online e al crescente sviluppo dell’e-commerce. Collegato ai punti di distribuzione di Zogno, Val Brembilla e Olmo al Brembo, San Pellegrino è il centro che ha fatto registrare l’incremento di volumi più alto dell’intera provincia nei mesi di luglio e agosto toccando picchi di 1.500 consegne al giorno rispetto alla media di 600 pezzi. “Il grande spirito di squadra è il vero punto di forza dei portalettere di questo centro – commenta Stefania Siciliano direttrice del Centro di recapito di San Pellegrino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

