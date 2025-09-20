C’è Bernardo Silva per la Juve | la doppia cessione sblocca l’affare
Il centrocampista portoghese potrebbe liberarsi a parametro zero la prossima estate: il piano della Juventus per l’attuale stella del Manchester City Modric, De Bruyne e non solo. Altre stelle del calcio europeo potrebbero sbarcare la prossima estate nel campionato di Serie A. Bernardo Silva (LaPresse) – Calciomercato.it Tra queste un’occasione ghiotta diventerebbe Bernardo Silva, specialmente se non dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2026 con il Manchester City. Il campione portoghese indossa la maglia dei ‘Citizens’ dal 2016 e a fine stagione potrebbe terminare la sua trionfale avventura con la squadra allenata da Pep Guardiola. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: bernardo - silva
Curiosità, Bernardo Silva e Tijjani Reijnders in Costiera Amalfitana
Bernardo Silva sbarca in Serie A: firma gratis nel 2026
Bernardo Silva-Juve, sprint pericoloso: il contratto è già pronto
Resta in piedi l’idea per giugno Le ultime su #BernardoSilva ? - X Vai su X
Bernardo Silva al posto di Dybala: effetto domino Juve e Roma...Altro... Vai su Facebook
Bernardo Silva in Serie A c’è l’ok di Guardiola | scelta la nuova squadra; Calciomercato Juventus Comolli sogna il colpaccio a parametro zero | nel mirino c’è quel big che gioca in Premier League! Il nome; Mercato Juventus occhi puntati in Premier League | nel mirino c’è quel big che può svincolarsi la prossima estate! Il nome individuato.
C’è Bernardo Silva per la Juve: la doppia cessione sblocca l’affare - C'è la tentazione Bernardo Silva per la Juventus sul mercato: il Dg Comolli ha una strategia per l'asso portoghese ... Secondo calciomercato.it
Bernardo Silva Juve, resta in piedi questo sogno per il calciomercato bianconero! Cosa filtra in vista della prossima estate - Cosa filtra sul portoghese del City in vista della prossima estate Il calciomercato non si ferma mai, e la Juventus è ... Si legge su juventusnews24.com